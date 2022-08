“Mi meta es consagrarme”: Marcelino Núñez fue oficializado como nuevo refuerzo del Norwich de Inglaterra

El volante nacional Marcelino Núñez fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Norwich City, elenco que actualmente se desempeña en la Segunda División de Inglaterra.

La noticia fue dada a conocer por el propio elenco británico en sus redes sociales, donde confirmaron el fichaje del ahora ex jugador de la Universidad Católica, quien ocupará la camiseta número 26.

En sus primeras palabras como refuerzo de los canarios, el joven de 22 años comentó que “estoy súper feliz de llegar acá e ir mejorando mi rendimiento. Agradezco a todas las personas que me recibieron”.

El seleccionado nacional reveló que las conversaciones comenzaron en medio de la llave en la que los cruzados se midieron ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana. Allí, Núñez señaló que “tuve conversaciones con un dirigente. Me presentó todas las proyecciones que tenía hacia mí y no dudamos en venir”.

Sobre sus cualidades, aseguró que “me gusta encarar harto, llegar siempre al área rival y convertir goles. Me caracterizo mucho en las pelotas paradas, esa es mi fortaleza, rematar desde fuera del área, eso es lo que pueden esperar de mí”.

Por último, Marcelino se refirió a su participación en La Roja con jugadores de renombre mundial, indicando que “es un sueño poder estar con la Generación Dorada, eso me ayudó mucho en mi carrera y ahora se refleja estando en el Norwich”.

“Mi meta es consagrarme acá, demostrar todas las cosas que vengo trabajando y conseguir hartas cosas importantes”, finalizó.

