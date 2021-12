Días complejos son los que vive Marcelo Bielsa en su paso como director técnico del Leeds United. Y es que el equipo del rosarino cayó por 7-0 frente al Manchester City, convirtiéndose en el peor resultado en su carrera como estratega.

Este mal partido repercute en la posibilidad de descender en el torneo inglés. Aunque hay equipos como el Norwich y Newcastle que están por debajo del cuadro liderado por el argentino, la diferencia de puntos es mínima: Sólo 4.

Todo esto ha hecho que Marcelo Bielsa esté en la palestra. Por aquello, en la previa del partido que tendrán que disputar contra el Arsenal este sábado, el “Loco” fue consultado por la posibilidad de dejar la banca si es que no logra revertir estos resultados.

¿Dejar la banca?

Luego de escuchar la interrogante sobre la posibilidad de no seguir liderando el equipo, Marcelo Bielsa señaló: “¿Si temo que me echen? A mí nunca me parece correcto presumir de una fortaleza que hay que demostrar con el tiempo que se posee”.

“Por supuesto que este momento es el peor de todos los que he pasado en Leeds y perder 7-0 no es una derrota más”, complementó el ex director técnico de La Roja.

Junto con eso, Bielsa destacó que es importante sobreponerse a este tipo de dificultades. “En la adversidad hay que enfrentar las dificultades. Eso exige entereza, es decir, enfrentarla con la totalidad de lo que uno es capaz, y así espero actuar”, enfatizó.

“Contra Chelsea jugamos el mejor partido de la temporada hasta ahora y contra el City, el peor. Las dos versiones se produjeron con dos o tres días de diferencia”, indicó Marcelo Bielsa previo a realizar la reflexión de lo que espera en el próximo encuentro del Leeds.

“Tengo la confianza y la obligación de lograr que recuperemos la versión de Chelsea y que no repitamos la del City”, sentenció.