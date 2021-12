Una verdadera pesadilla fue la que sufrió este martes el Leeds de Marcelo Bielsa en la Premier League tras la contundente caída que tuvo ante el Manchester City, elenco que lo aplastó por 7-0.

La magra actuación del equipo de Yorkshire se inició muy temprano con las anotaciones de Phil Foden y Jack Grealish, quienes rápidamente pusieron en ventaja al conjunto de Pep Guardiola.

Luego, vinieron las anotaciones de Kevin De Bruyne en dos ocasiones, Riyad Mahrez, John Stones y el neerlandés Nathan Aké para sentenciar la increíble goleada del subcampeón de la Champions League, que continúa en el liderato de la liga inglesa.

Este resultado se convierte en la peor derrota en los casi 30 años de carrera que tiene Bielsa como entrenador, superando el 6-0 sufrido en 1992 cuando estaba al mando de Newell’s frente a San Lorenzo por Copa Libertadores.

Tras el pitazo final, el ex entrenador de la selección chilena fue muy autocrítico y aseguró que “nunca habíamos tenido una actuación como la de hoy. No hay nada positivo de nuestra actuación para rescatar. No encuentro algo que pueda ser valorado”.

“No hay ninguna justificación que yo pueda ofrecer, el partido fue exactamente como pensamos que iba a ser. Nos preparamos para evitar todo lo que sucedió, no logramos nada de lo que era necesario para que la superioridad no fuera manifiesta”, agregó el rosarino.

Con este resultado, el Leeds continúa en el puesto 16 con 16 puntos, solamente tres unidades por encima del último que estaría descendiendo. Para peor, la próxima fecha será local del envalentonado Arsenal.