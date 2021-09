Durante la noche de este miércoles, la Selección Chilena informó que el delantero Robbie Robinson fue liberado de la concentración. Según indicó el propio jugador mediante sus redes sociales, la decisión la tomó “para evaluar a cuál selección voy a representar”.

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de la Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado”, agregó Robinson.

A un día de esto, el mediocampista de Libertad de Paraguay, Marcelo Díaz, lanzó un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

El futbolista publicó en sus historias un video en el que aparece disputando un balón con Willian en el duelo entre Chile y Brasil en Santiago, por las clasificatorias a Rusia 2018, junto al texto: “La Roja se porta y se defiende con orgullo ¡Vamos Chile, mierda!”.

En la misma publicación, agregó: “La Selección NO es una prueba de JUGADORES ni tampoco un capricho”, lo cual podría aludir a la decisión que tomó el delantero del Inter de Miami.