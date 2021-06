El volante chileno Marcelo Díaz aseguró que todavía no tiene claro cómo continuará su futuro futbolístico tras finalizar su contrato en Racing.

El ex seleccionado chileno detalló que tiene sobre la mesa tres ofertas de diversos equipos, siendo una de ellas una propuesta de Defensa y Justicia, club que dirige Sebastián Beccacece y que clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Me está sondeando para ver si es que puedo ir con él a Defensa, así que sumó algunos interesados. Sebastián hizo un gran trabajo allí”, detalló.

Sin embargo, Díaz aclaró en TNT Sports que ninguna de estas propuestas pertenece a Universidad de Chile, a pesar de que ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de retornar al club que lo formó.

El ex Basilea y Hamburgo no ha jugado ningún partido en este 2021 a causa de una larga lesión en una de sus rodillas. Su último encuentro lo disputó el 1 de noviembre del 2020 en la derrota 4-1 de Racing ante Atlético Tucumán por la Copa Diego Armando Maradona.

Además, Díaz abordó su ausencia en La Roja en el proceso comandado por Reinaldo Rueda, a pesar de un gran momento vivido en el fútbol argentino, especialmente en 2019.

“Es un tema pasado, de que dolió, sí dolió, no voy a mentir, pero es tema pasado. No puedo comentar lo que me dijo Rueda, pero es totalmente contrario a lo que decía en conferencia. No voy a entrar en detalles, ya pasó mucho tiempo y no hay para qué abrir algo cerrado”, comentó.

Finalmente, el volante defensivo afirmó que se reunión con el actual DT de Colombia en México para tratar el tema.