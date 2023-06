Marcos González revela que le hackearon WhatsApp para estafar a contactos: “Estos tipos la saben hacer”

El ex futbolista de la Universidad de Chile y la Selección Chilena, Marcos González, reveló que sufrió una estafa este fin de semana tras poner en venta una casa.

El denominado “Lobo del aire” utilizó una reconocida aplicación para negociar la propiedad, pero a los pocos minutos lo llamó un sujeto asegurando que recibiría un código de confirmación que terminaría convirtiéndose en un engaño.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el mítico defensa relató que “me mandaron un mensaje con un código y luego me llamó de nuevo la misma persona para que yo se lo dijera. Cuando lo hice, empezó la estafa: Mi WhatsApp se cerró. No lo pude abrir más”.

“Le dije a esta persona que me llamó que se había cerrado el WhatsApp, que me ayudara. El tipo, que parecía educado, no era flaite ni nada, me decía que esperara y cortaba. Volví a llamarlo hasta que me indigné y le corté porque ahí supe que me estaban estafando”, agregó.

“Pedían $100 mil y $200 mil”

González señaló que a los pocos minutos lo contactaron varios amigos por Instagram, quienes le indicaron que ya le habían depositado el supuesto dinero solicitado.

“Me habían robado mis contactos y empezaron a mandar mensajes como si fuera yo, diciendo que había tenido problemas en mi cuenta y que yo necesitaba hacer una transferencia urgente. Pedían $100 mil y $200 mil, por lo que defraudaron a mis amigos, en total, por sobre el millón de pesos”, añadió.

A partir de allí, el ex Flamengo hizo todo lo posible por ubicar a estos delincuentes y afirmó tener “los dos nombres, número de cuenta RUT y direcciones. Uno de los estafadores es de Playa Ancha y el otro de Quillota”.

Si bien logró bloquear una cuenta, sostuvo que “estos tipos la saben hacer. Por Instagram y Facebook avisé a todos que no pescaran más mensajes míos pidiendo plata. Los que alcanzaron a caer lo tomaron con humor. Al menos ya sabes quiénes son los amigos que te prestan plata, dijo uno, jaja”.

Más adelante, el ex futbolista acudió a la PDI para informar este hecho, pero le dijeron “que no podían hacer nada”.

