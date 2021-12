Entre este sábado 4 y domingo 5 de diciembre se llevará a cabo la última fecha del Campeonato Nacional 2021, la cual estará marcada por un hecho histórico en el balompié del país, debido a que María Belén Carvajal se transformará en la primera árbitra en dirigir un partido de Primera División.

La jueza quedará en los libros del fútbol chileno cuando sea la encargada de liderar el cumplimiento de las normas en el cotejo que disputarán Deportes La Serena y Santiago Wanderers en la jornada sabatina a las 18:00 horas.

Es relevante recordar que en octubre de 2020, la réferi FIFA ya había marcado un hito cuando debutó en el Ascenso Betsson, en el partido entre Deportes Melipilla y Deportes Copiapó.

Ahora, poco más de un año después, y tras haber dirigido la final de la Copa Libertadores Femenina en 2020 junto a su compatriota Loreto Toloza, marcará un nuevo punto de inflexión para el arbitraje chileno.

“Las barreras ya no existen”

“Han sido dos años de crecimiento y este es un nuevo gran paso para el arbitraje femenino. Estoy muy contenta, pero sobre todo muy satisfecha por la confianza en nuestro trabajo. Esta es una nueva demostración de que las barreras ya no existen y que nuestra capacidad nos lleva hasta donde queramos”, señaló Carvajal a la ANFP.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli, destacó el trabajo realizado por María Belén, quien además, será parte de la pretemporada de los árbitros de la Conmebol, es decir, podrá dirigir partidos de la Copa Libertadores masculina.

“Esto es un reconocimiento al mérito, rendimiento y trayectoria de 11 años internacionales de María Belén, que además acaba de ser designada para participar junto a los árbitros de la Conmebol”, explicó Castrilli.

Con respecto al encuentro deportivo entre Papayeros y Porteños, Christian Schiemann, José Retamal y Víctor Abarzúa completarán la cuaterna arbitral encargada de impartir justicia en un partido válido por la última fecha del torneo.

Finalmente detallar que tres asistentes también estarán presentes en la jornada: Leslie Vásquez en Everton vs. Universidad Católica, Loreto Toloza en Unión Española vs. Cobresal, y Cindy Nahuelcoy en Audax Italiano vs. Curicó Unido.