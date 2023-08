María José Mailliard, la esperanza de una campeona del mundo que sueña con triunfar en Santiago 2023

Son muchos los deportistas nacionales que se preparan para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 fuera de nuestras fronteras. Una de ellas es la destacada canoísta, María José Mailliard.

La campeona del mundo en 2021 está en Mallorca, España, afinando detalles para lo que será el evento deportivo. En conversación con CHV Noticias, la Coté admitió que todavía no puede creer lo que sucederá a contar de octubre.

“Es increíble que sea en Chile. Todavía es como raro que un evento de esa magnitud se vaya a hacer en casa”, señaló desde Europa, donde ha estado entrenando estos últimos meses.

Acerca de sus expectativas de medalla, la atleta de 32 años señaló que hay seis especialistas que siempre pelean los primeros puestos. Coincidentemente, todas son de América. “Todo puede pasar. Puedo ganar el primer lugar o quedar cuarta”, dijo.

Lesión y poco apoyo de la Federación con Mailliard

María José fue una de las representantes del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio, competencia en la que obtuvo los resultados que no la dejaron nada conforme.

“Llegué lesionada. Tenía mucho dolor, no podía remar más de 100 metros bien y me tocó un mal heat. Desde el principio me tocó muy pesado, tuve que salir a buscar al 100% mi espacio en la final y lamentablemente me quedé afuera por nada”, explicó.

Otro aspecto que no quiso dejar pasar es el apoyo que ha tenido de la Federación de Canotaje. De hecho, aseguró que si de ellos dependiera su preparación “yo no podría estar aquí”.

La medallista en los Panamericanos de Lima 2019 afirmó que es gracias al Instituto Nacional del Deporte (IND) que se mantiene en el alto nivel.

“Aunque sea la deportista con mayores resultados en la Federación Chilena de Canotaje, tengo cero apoyo económico de parte de ellos. El próximo ciclo (olímpico) me gustaría estar tranquila. Quiero entrenar sin que me molesten, sin que me inventen cosas. Quiero apoyo”, añadió.

El sueño de ser mamá

La deportista nacional aprovechó de revelar que pretende convertirse en madre en el corto plazo, aunque eso no implica que se vaya a retirar del canotaje.

Mailliard manifestó que después de los Juegos Olímpicos de París 2024 “quiero ser mamá, pero quisiera tener el apoyo de Chile para poder seguir entrenando”.

“Como somos un país sin cultura deportiva, pensamos que un embarazo es sinónimo de retiro. Y no, quiero entrenar lo que más pueda embarazada y el día de mañana en Los Ángeles (2028) estar en el podio con mi guagua”, agregó.

Antes de eso, la Coté intentará dejar la bandera de Chile en lo más alto de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los que arrancan el próximo viernes 20 de octubre y que podrás disfrutar por las pantallas de Chilevisión.

