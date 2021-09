María José Mailliard triunfó este sábado en el Mundial de Copenhague. La deportista chilena logró quedarse con el primer lugar en el canotaje, colgándose la medalla de oro en el evento en Dinamarca.

Mailliard obtuvo el oro en la final en la prueba individual femenina (C1) en 500 metros. Esto lo consiguió en una estrecha llegada con una marca de dos minutos, cinco segundos y nueve centésimas.

En segundo lugar quedó la ucraniana Liudmyla Luzan. Ella logró obtener la medalla de plata con un tiempo de dos minutos, cinco segundo y setenta y siete centésimas.

En tercer lugar, y cerrando el podio de esta competencia, quedó Alena Nazdrova. La deportista bielorrusa marcó dos minutos, cinco segundos y ochenta y seis segundos.

Este domingo 19 de septiembre, María José Mailliard competirá en la final de los 200 metros individuales. Su desempeño podrá ser visto de las 07:00 horas en Chile.

¡CAMPEONA MUNDIAL 🙌🇨🇱! Extraordinaria final para María José Mailliard 🥇 en el C1 500 metros en Dinamarca 🇩🇰 ¡Crack @cotemailliard 🔥💪! pic.twitter.com/CXNNfZ5SI7 — #ChileCompite (@INDChileOficial) September 18, 2021

María José Mailliard y la “burocracia” en el deporte

En conversación con CHV Noticias, y junto con recordar sus inicios en el canotaje, Mailliard habló sobre los complejos momentos que vivió al tener que solicitar ayuda económica para continuar con su carrera.

Sobre esto, mencionó que su padre se cansó del poco apoyo económico que recibía por parte de las autoridades. “Él estaba aburrido de solventar todos mis gastos porque me decía que ‘tú te lo ganaste, eres la mejor en canoa, por qué debo seguir pagándote tus cosas’, entonces me terminó dando $3.500.000 y el resto me lo conseguí“, dijo en la entrevista.

Por otro lado, y tras ser consultada sobre la percepción que tiene con respecto a la petición de las autoridades de trabajar como Colombia, María José Mailliard lanzó una crítica.

“En Chile la burocracia está matando el deporte, porque en el deporte todos los días cuentan. Hay veces que no sé cuándo es domingo, lunes o martes. Para mí todos los días son de entrenamiento, todos los días puedes mejorar un poco más. Entonces, cuando necesitas algo y que se demoren meses o hasta años en dártelo, te embarra la preparación”, expresó.