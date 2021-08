Tokio amaneció este domingo lluviosa, despidiéndose de unos Juegos Olímpicos que tardaron más de un año de lo previsto en llegar, pero que vieron finalmente brillar a los atletas del mundo.

El evento deportivo concluyó este 8 de agosto con una ceremonia de clausura que estuvo rodeada de sentimientos encontrados hasta el final, con bailes y DJ en el Estadio Olímpico y protestas en su exterior cercado por la policía.

La ceremonia arrancó a las 07:00 horas de nuestro país (20:00 local en Tokio), con el show de pirotecnia y el ingreso de todos los abanderados al mismo tiempo, en una “marcha de la paz”.

Lee también: Entrenadora alemana fue expulsada de los Juegos Olímpicos de Tokio por golpear a su caballo

En el caso de Chile, María José Mailliard fue la encargada de llevar la bandera en alto durante la actividad de clausura.

Mailliard, quien terminó novena junto a Karen Roco en el canotaje, se desplazó por la cancha en un colorido desfile en el Estadio Olímpico de Tokio, con la participación multitudinaria de cientos de deportistas que compitieron en tierras japonesas.

El evento, al igual que toda la competición, se realizó sin público en las tribunas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19.

La emotiva ceremonia también contó con el discurso de la presidenta del Comité Olímpico Japonés, Seiko Hashimoto, que destacó la resiliencia de los atletas para unir al mundo y el trabajo de todos los voluntarios. “Agradecemos de corazón”, dijo.

“La esperanza aquí prendida continúa”, expresó emocionada al cerrar el evento en Tokio. Por otra parte, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, agradeció a los japoneses por el esfuerzo.

“Primera vez que el mundo se reúne durante la pandemia”, concluyó Bach.

Had to end the #ClosingCeremony with a little sprinkling of some more fireworks! 🎇 pic.twitter.com/95hJKzCAGm

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 8, 2021