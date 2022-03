La Selección Chilena de fútbol se medirá este jueves 24 de marzo a las 20:30 horas ante Brasil, en el penúltimo partido clasificatorio rumbo a Qatar 2022.

Pocos son los triunfos de La Roja ante los pentacampeones del mundo. El último, fue en el año 2015, en el arranque de las Eliminatorias camino a Rusia 2018.

Chile venía de realizar una extraordinaria participación en el Mundial de Brasil 2014, precisamente siendo eliminados de la cita planetaria frente Brasil por penales. Además, la Copa América obtenida en julio de 2015 por los dirigidos por Jorge Sampaoli consagraban un gran juego colectivo de La Roja con grandes figuras individuales.

En dicho encuentro, la escuadra comandada por la generación dorada, venció por 2-0 ante los adiestrados por Dunga. Alexis Sánchez y Eduardo Vargas fueron quienes anotaron para Chile. No obstante, uno de los jugadores que fue pieza fundamental en el triunfo fue Mark González, quien ingresó a los 41′ del primer tiempo por Francisco Silva.

Lee también: Seleccionado francés confirmó que le robaron la medalla de campeón del Mundo tras asalto en su casa

En ese sentido, CHV Noticias conversó con el ex jugador de Liverpool, quien recordó dicho momento y aseguró que con “convicción“ se puede sacar un buen resultado ante el Scratch.

“Creo que uno vive los partidos al igual que todos, con nerviosismo y ansiedad, todo lo que conlleva un partido de selección, es algo que se da siempre y no creo que haya sido diferente haber jugado con Brasil ese día”, comenzó analizando el Chico Mark.

“En Cuando a mi ingreso, recuerdo perfectamente ese partido. Entre 10 minutos antes de terminar el primer tiempo e inmediatamente el partido cambió. Le di la profundidad que nos faltaba en ese momento. Surgió una jugada con Alexis que le pegó al palo. Dani Alves no subió más, siempre nos enfrentamos en España y siempre fue un jugador que me tenía respeto en el ida y vuelta”, expresó el ex futbolista.

Lee también: “La memoria es frágil”: El mensaje de Gary Medel a un día de enfrentar a Brasil por Clasificatorias

“En velocidad siempre había una disputa importante, él (Dani Alves, que asoma como titular en la oncena de Tite) sabía al jugador que tenía enfrente. Obviamente después de cómo se dio el partido estábamos con un nivel de confianza super alto y las cosas se dieron a nuestro favor. Ganamos el partido y quedó para la historia y en la memoria“, precisó el ex Colo Colo y Universidad Católica.

“Estamos capacitados para enfrentar a cualquier equipo”

En cuando al presente, manifestó que se necesita solo una palabra para sacar adelante el encuentro: “Convicción”. Asimismo, indicó que Chile siempre ha sido un equipo caracterizado por su estilo de juego y por la calidad de jugadores que hay.

“Hemos demostrado a lo largo de años que estamos capacitados para enfrentarnos a cualquier equipo. La estadística son solamente números y a la hora de jugar son 11 contra 11, así que cualquier cosa puede pasar. Hay que tener convicción y darle para adelante. ¡Que gane Chile!”, entenció Mark.

Lee también: Lo guardan para Uruguay: Brereton se pierde el partido con Brasil tras no superar lesión

Finalmente, destacar que González, fue campeón de América con Chile en la Copa Centenario. Además, tuvo una amplia trayectoria con la Selección, siendo un jugador clave en la era comandada por Marcelo Bielsa. Asimismo, uno de sus goles más recordados fue el que le anotó a Suiza en el Mundial de Sudáfrica 2010.