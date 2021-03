El ex futbolista chileno Mark González agradeció todas las muestras de apoyo que recibió luego de haber sufrido un infarto agudo al miocardio, que le hizo pasar lo que probablemente fue el mayor susto de su vida.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el otrora jugador del Liverpool dijo que “aquí estoy, vivo, sano. Bueno, sano no sé si tanto, pero estoy bien. Estoy en mi casa, descansando. Pasé un momento difícil. Me dio una miopericarditis, que cada uno ya podrá googlearlo. Como les digo, fue un momento difícil, pero que ya superé. Somos fuertes”.

“Básicamente este video es agradecerles a todos ustedes, a cada uno de ustedes. He leído cada mensaje, de verdad, y son demasiados. Realmente no me sorprende ese cariño, ese amor, las buenas vibras, ese apoyo que día a día me han brindado. Realmente me hace bien, me alienta y te da fuerzas”, afirmó.

“Quería hacerlo personalmente, a través de este video. Viví un momento tan difícil que siempre existe un antes y un después. El mensaje no está de más. Decirles a cada uno de ustedes que se cuide, que nadie es inmortal y que valoremos las cosas que tenemos en la vida, porque así como las tienes se te pueden ir en un segundo”, señaló.

Luego de que se supiera sobre la complicada situación que atravesó González, las muestras de apoyo no se hicieron esperar a través de las redes sociales de parte de sus colegas y de los clubes donde jugó, como Universidad Católica, Real Betis, Real Sociedad, CSKA Moscú, la selección chilena e incluso el mismo Liverpool.