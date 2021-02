El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, se refirió al presente de Alexis Sánchez en el Inter de Milán y lo comparó con el atacante francés del FC Barcelona, Antoine Griezmann.

En conversación con La Tercera, el flamante estratega de la Roja dijo que “Alexis es como Griezmann, tienen que estar contentos. Se les tiene que ver la sonrisa. Si no están contentos, con sonrisa, mala cosa. Tengo conocidos en el Inter y dicen que Alexis está en el aire, que se sale, muy bien”.

“No le están dando oportunidad, está Lautaro (Martínez), (Romelu) Lukaku, difícil. Pero bueno, que esté sano, físicamente bien y, si compite, fantástico. Veremos cómo lo recibimos. Alexis es de esos jugadores que cuando trasunta alegría, cuando lo ves feliz, dices hoy la va a romper. Vamos a tratar de que se sienta así”, agregó.

Lee también: Miiko Albornoz llegó a Chile para cerrar su fichaje en Colo Colo: “El club me mostró un buen proyecto”

A su vez, Machete aseguró sobre Claudio Bravo que “no es regalón mío… Lo tuve en la Real Sociedad dos años y mantuvimos una buena relación. Pero no tengo una particular relación, ni hablo con él a menudo. De hecho, no he hablado todavía”.

“La idea era esperar esta semana para hacer algunos contactos. Pero sí, es una pena (sus lesiones). Claudio trae aparejado algunas cositas ahí y esperemos que llegue en la mejor condición. Tenemos acá a Roberto Navajas, que trabajo con él dos años, y tienen un nivel de conocimiento muy importante y eso nos puede ayudar muchísimo”, reveló.

De Arturo Vidal, Lasarte afirmó que es “el motor. Un jugador que trabaja, defiende, colabora, llega al gol, define en juego aéreo, define las pelotas al segundo palo. Es fantástico”.

Lee también: Coquimbo Unido sigue anunciando refuerzos y sumó a Jean Beausejour

Al ser consultado sobre si Gary Medel debe jugar de defensor central o de mediocampista, el sucesor de Reinaldo Rueda aseguró que “cualquiera de las dos. Cuando a Gary lo colocaron de central, les sorprendió a todos. Y terminó siendo un central atinado, adecuado. Pero también tiene cualidades de mediocentro defensivo. Es agresivo, competitivo, corta camino, permite y libera de repente que el equipo vaya al ataque con algún jugador más porque cubre mucho espacio. Pero primero tiene que estar sano”.