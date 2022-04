“Me sorprendió”: Lasarte revela detalles del confuso incidente de La Roja en la pasada Copa América

Importantes revelaciones dio a conocer el ex entrenador de la selección chilena Martín Lasarte, quien dejó el cargo tras no clasificar a Chile al Mundial de Qatar hace dos semanas.

El uruguayo no cumplió con las expectativas y su contrato no fue renovado con la ANFP, entidad que ahora mismo está buscando un técnico para que inicie el proceso de cara a la Copa América 2024 y la cita mundialista 2026.

En entrevista con ESPN, “Machete” se refirió al conflicto que hubo en junio pasado durante la Copa América de Brasil, instancia en la que un peluquero rompió la burbuja sanitaria y entró a la concentración de La Roja.

El charrúa confirmó que “hubo alguna dificultad”, calificando el hecho como “un problema en el transcurso de la Copa América. Cosa que a nosotros nos sorprendió”.

Lasarte reconoció que “nunca pensé que a este nivel, en selección, con jugadores con recorrido podía pasar. También tengo que decir que eso fue el puntapié inicial para un recorrido fantástico”.

Consultado sobre si quiso renunciar en ese momento, el estratega no respondió directamente, pero sí afirmó que “me sorprendió. ¿Cómo es que pasa esto a este nivel? Si a mí me tocara estar (jugando), estaría todo el día con la mantita esperando la hora de comer”.

“Yo no voy a relatar las situaciones. Lo que no se comenta en ese momento me parece cobarde comentarlo después. Ya pasó. Pero repito, el problema que existió ese día fue el puntapié inicial para después tener una relación buena”, añadió.

Por otro lado, Lasarte contó que varios jugadores consagrados de La Roja le escribieron mensajes en el momento en que se confirmó su salida, lo cual agradeció. “¿Por qué me tienen que mandar un mensaje después que todo terminó? Me emocionó”, indicó.