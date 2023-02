“Cómo no pasaste un ratito por Argentina”: El día que Matías Fernández se desató y deslumbró a todo América

Si bien era algo muy esperable, no por eso deja de doler y afectar a los hinchas. Se trata del anuncio dado por Matías Fernández, quien este martes comunicó oficialmente su retiro de las canchas.

A sus 36 años, el calerano deja atrás una extraordinaria carrera que incluyó pasos por España, Italia y Portugal, además de ser pieza importante en la Copa América del 2015 disputada precisamente en Chile.

Sin embargo, el mejor rendimiento del volante se dio sin duda en el aquel 2006, donde Colo Colo obtuvo el bicampeonato de la mano de Claudio Borghi y alcanzaron la final de la Copa Sudamericana.

En ese torneo, el cacique se enfrentó por la semifinal de ida al Toluca de México dirigido por Américo Rubén Gallego, quien vivió en carne propia una de las mejores presentaciones en la carrera del joven que en ese momento tenía solamente 20 años.

Aquel 16 de noviembre del 2006, todo América observó a un Fernández realmente imparable en un duelo que los albos terminaron ganando 2-1 y que lo tuvo como figura estelar tras anotar el tanto definitivo de penal.

“Qué pelota metió este crack”, “no lo lastimen”, “Ay pibe, cómo no pasaste un ratito por la Argentina” o “nunca visto esto, salvo cuando era la época de Maradona”, fueron parte de los comentarios de Mariano Closs que hasta hoy resuenan en los fanáticos.

Por si fuera poco, el propio narrador se paró a aplaudir luego de un tremendo movimiento de Matías, que se volvía cada vez más indecisfrable para los defensas mexicanos.

En el duelo de vuelta, el cacique triunfó por 2-1 y accedió a la instancia definitiva, donde no pudo contra el Pachuca. De todas formas, a fin de año obtuvo el premio al Mejor Jugador de América.

#OnThisDay 11 years ago, Colo-Colo outplayed Toluca with an unstoppable Matias Fernández. 2006 Copa Sudamericana semifinal.

The Fourteen of the Whites! pic.twitter.com/Hp51tM1KO1

— Colo-Colo in English (@CaciqueENG) November 16, 2017