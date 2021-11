Matías Rodríguez, karateca número uno de Chile en la categoría -75 kg y 16° del mundo, fue marginado del próximo Mundial por decisión de la Federación.

El campeón panamericano en Uruguay, y medallista de bronce en la Premier League de Egipto, conversó con As Chile para denunciar un hecho que habría provocado un profundo dolor en su carrera deportiva.

“Al final, no todos tenemos las mismas condiciones o no estamos en el mismo escenario y no todos somos el favorito de ellos. Mi situación actual es que soy campeón panamericano, tengo el mejor ranking nacional, pero eso, o mi esfuerzo, no importan, ya que la federación tiene escogido a otro competidor para el Mundial“, comenzó relatando el deportista de 25 años.

En ese contexto, explicó que la Selección está hecha con criterios que nadie tiene claro y denunció falta de transparencia. “Hay veces que uno ve a un seleccionado y te dicen ‘fue elegido porque es el número 1 o 2’, pero después vemos a otro que no tiene ranking, que es de otra categoría y lo ponen ahí por simple decisión de los técnicos”, señaló.

Asimismo, expresó que esas situaciones pasan a llevar al deportista y al esfuerzo que hacen día a día. “No tengo nada en contra de mi compañero, ni con la gente que lo entrena, porque somos del mismo equipo, pero solo busco que sea justo porque los deportistas necesitamos tener claro el panorama sobre quién va y por qué va. Cuando las reglas están claras, nadie puede alegar porque se basa en lo deportivo y resultados”, enfatizó.

Al ser consultado sobre cómo seleccionaron a los atletas, detalló que son los técnicos quienes proponen los nombres y la Federación es la que los acepta.

“¿Pero bajo qué criterio?. Ese es el problema. En el karate chileno seleccionan, por ejemplo, a tal persona porque piensan que le va a ir bien, en otra categoría por el ranking, o en otra omiten el ranking porque piensan que a otro le va a ir mejor. Entonces, al final, uno se pregunta, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer para ser seleccionado?“, reflexionó.

En esa misma línea, añadió que la frustración que tiene es tremenda porque además tuvo que financiarse sus propios viajes con el esfuerzo de su familia.

El hijo del directivo

“Antes del Panamericano que gané, pregunté directamente si ya tenían seleccionado a los que iban al mundial y ellos no me querían dar respuesta. Me decían ‘concéntrate en el Panamericano y después hablamos’. Yo les dije que esperaba que no tuviesen todo listo y seleccionado, porque al Mundial debía ir quien estuviese mejor, pero nunca me dieron una respuesta real. Y después de ser campeón me informaron que yo no iba a ir en mi categoría, donde soy el mejor”, lamentó.

Por su parte, aseguró que no es la primera vez que pasa que eligen al mismo atleta. “Hay que tener en cuenta también, que mi rival de categoría es hijo de uno de los directivos, que son los que deciden quién va”, dijo.

Con respecto a la persona involucrada, prefirió no revelar su nombre para no crear tensión. Pero aclaró que no tenía logros deportivos dentro de esa categoría, destacando también, el buen nivel de Chile en el karate y que este chico no era la excepción, solo que lo malo es la forma como lo eligen. “Ese es el problema real. Se siente mucho el favoritismo dentro del equipo”, afirmó.

“Los deportistas y sus familias se sienten transgredidos. Todos decidimos pelear por nuestras familias, por nuestra bandera, por nuestra persona, y las decisiones así de arbitrarias o casi de elecciones a dedo, nos molestan. Pasan por encima nuestro y de nuestro trabajo. No hay una claridad de por qué escogen, solamente hay favoritismo”, sentenció.

Finalmente sostuvo que anímicamente no se siente bien y que está muy frustrado. No obstante, no bajará los brazos, ya que la situación le dará más fuerza para competir.

“Mi objetivo es ser campeón en Santiago 2023. Por eso también doy la pelea por este cupo, porque siento que, si me pasan a llevar ahora, lo van a hacer más adelante. ¿Qué pasa si soy ganador de un Sudamericano y después me dejan fuera de los Panamericanos en Chile?. Ese es mi real miedo. Yo quiero que sea justo para todos, que los procesos sean claros y que nos digan exactamente cuáles van a ser los criterios para ser elegidos”, culminó.