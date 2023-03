Isla descarta tener conflictos en la UC, pone a Messi de ejemplo y habla de un supuesto regreso a La Roja

Un complejo momento es el que está viviendo el defensa de Universidad Católica Mauricio Isla, quien ha sido blanco de críticas por su rendimiento en los cruzados.

El Huaso perdió el puesto en los últimos partidos y ya se comenzó a especular con una posible salida del club en junio, aunque ahora fue el mismo involucrado el que entregó su punto de vista.

Previo al viaje de los de la franja a La Serena, donde disputarán un amistoso contra el conjunto granate, el bicampeón de América abordó los cuestionamientos y hasta hizo una llamativa comparación.

“Criticaban al mejor del mundo”

El lateral de 34 años afirmó que “creo que uno cuando vive cosas negativas en lo futbolístico tienes muchas personas atrás que te apoyan y ayudan. Soy un jugador que está más cerca de retirarse que de ser joven y sé cuando juego bien”.

Acerca de su suplencia en el empate 2-2 ante Unión Española el pasado 12 de marzo, Isla aseguró que “se hablaron muchas cosas, como que yo nunca tengo que estar en la banca y no es así. Un jugador cuando pasa momentos difíciles tiene que hacerlo”.

De ahí, el Huaso lanzó una sugerente frase: “Hace dos días criticaban al mejor del mundo y de la historia (Messi) en París, imagínate lo que va a pasar con un jugador normal como yo”.

“Estoy feliz con mi familia, (con) mis hijas, no tengo ningún problema con mis compañeros de la Católica, ningún problema con el entrenador (Ariel Holan). Tiene todo el derecho a dejarme afuera, pero sí lo que me molesta es que busquen cosas que no son porque a mí me gusta entrenar”, agregó.

¿Regreso a La Roja?

Por otro lado, el oriundo de Buin no ocultó su deseo de volver a la Selección Chilena, donde no está nominado de cara al amistoso de este lunes 27 de marzo ante Paraguay.

“Creo que uno cuando busca su mejor rendimiento el entrenador lo ve. Lo ideal es aportar, porque cuando uno pasa por un difícil momento futbolístico es difícil aportar”, comentó.

Por último, Isla se mostró confiado en ser llamado a La Roja y sostuvo que “estoy seguro que voy a volver, así que no hay problema”.