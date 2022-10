¿Qué hicieron con el Peluca? Maxi Falcón cumple su promesa de campeón y se alisa el pelo

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, refrán muy popular en Chile y que fue perfectamente aplicado por un uruguayo. Es el caso de Maximiliano Falcón, quien desde ahora podría dejar su apodo de “Peluca”.

Esto porque el charrúa había prometido que en caso de que Colo Colo saliera campeón se alisaría sus tradicionales rulos, situación que no quedó en simples palabras y que este martes se llevó a cabo.

Como los albos bajaron su estrella 33 el pasado domingo en Coquimbo, el defensa de 25 años ejecutó ese juramento a través de un video que fue compartido en las redes sociales del cacique y que rápidamente se viralizó.

El tratamiento fue realizado por la propia esposa de Falcón, quien estuvo varios minutos haciéndole moños para amarrar el cabello y posteriormente plancharlo.

“Me parezco a este, cómo es que se llama, Brad Pitt”, señaló el uruguayo en medio del proceso, generando la risa de su pareja.

Tras un arduo trabajo, en el que la “peluquera” tuvo una envidiable paciencia, el pelo del zaguero quedó completamente liso y lo transformó prácticamente en una nueva persona, desatando la locura de los hinchas.

“Hola gente, por acá el Peluca. Bueno, el no-Peluca. Acá está la promesa cumplida, espero que les guste. Yo me voy a quedar así . ¿Qué opinan ustedes? Les mando un fuerte abrazo para todos. Salud campeones, aguante Colo Colo”, dijo el ex ruliento, quien consiguió su tercer trofeo con los de Macul.