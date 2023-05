La durísima autocrítica de Maximiliano Falcón tras error ante Monagas: “No estoy a mi máximo nivel”

El defensa uruguayo de Colo Colo, Maximiliano Falcón, hizo una dura autocrítica tras el empate de los albos 1-1 ante Monagas por la Copa Conmebol Libertadores, resultado que los complica de cara al futuro.

El Peluca no mostró su mejor rendimiento y un error suyo en el epílogo del cotejo, lo que terminó con la expulsión del arquero Fernando de Paul luego de cometer una fuerte infracción a la entrada del área.

Al regresar a nuestro país, el charrúa se refirió a esto y declaró que “esta competición es así, son momentos que tiene cada jugador. Son errores que he cometido”.

“Creo que no estoy a mi máximo nivel o al que he demostrado desde que estoy en el club, pero estoy tranquilo porque le puede pasar a cualquier jugador. No siempre se puede jugar bien”, agregó.

“Asumo los errores”

Falcón insistió en que “he hecho esos enganches en varios partidos en el fútbol chileno y en la Copa (Libertadores) y me ha salido. Esta vez perdí la pelota. Lo que conlleva es que el partido pasado (con Boca) fue gol y ahora nos expulsaron a un jugador”.

“Hay que hacer autocrítica. Yo soy un jugador que asumo los errores, ya me conocen. Desde que estoy acá me he equivocado varias veces, no sólo futbolísticamente, sino de otra manera también y siempre le pongo el pecho a las balas”, añadió.

Por último el zaguero de 26 años, que se perderá el próximo encuentro ante los xeneizes por acumulación de tarjetas amarillas, afirmó que Monagas “era el equipo en fase de grupos que nos tocó que menos nivel tenía (…) Erramos muchos goles y eso nos está costando”.

El choque entre Colo Colo y los trasandinos está programado para el próximo martes 6 de junio a las 20:00 horas en La Bombonera.