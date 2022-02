Este martes, se enfrentó el Paris Saint Germain contra el Real Madrid por el partido de ida de los octavos de final de la competencia más importante del viejo continente, la Champions League.

Durante los primeros 90 minutos, si bien la escuadra francesa demostró superioridad, ninguno de los dos elencos logró hacerse daño, completando el tiempo reglamentario con el marcador a cero. Sin embargo, en los minutos agregados, fue el joven Mbappé quien desequilibró la balanza.

Un explosivo ataque por el lado izquierdo, que ejecutó Kylian mediante una jugada individual, terminó significando una anotación trascendental para el el equipo parisino.

La cuenta oficial de la UEFA definió el gol del 7 como una “definición brillante“. El jugador no solo tuvo una destacable precisión en el disparo, sino que también, logró eludir a toda la defensa del club español sin mayor dificultad.

What a goal! Paris win it late via Kylian Mbappé's brilliant finish ⚽️#UCL pic.twitter.com/1moVlYhFBk

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022