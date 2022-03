“Venía un caballo detrás y en ese momento cuando caí, se me salió el casco, y el otro animal me agarró la cabeza”, indica Lesly González, tras haber sufrido un grave accidente el pasado viernes 21 de enero cuando competía en el Club Hípico de Santiago. “No me acuerdo, desperté el 26 de enero en el hospital y me contaron”, señaló. El diagnóstico de los médicos arrojó un traumatismo encefálico con varias fracturas alrededor del cráneo y una lesión a nivel del nervio facial. “La lesión era bastante grave, Lesly tuvo a su favor ser joven, atlética y no tener antecedentes”, explicó el doctor Sebastián Muñoz de la Asociación Chilena de Seguridad. Asimismo, asegura que desde el punto de vista motor no tiene ninguna deficiencia. Finalmente mencionar que la jocketa, recuperó el conocimiento al cuarto día de su caída, no obstante, en menos de dos meses logró recuperar su agilidad al caminar.