Con homenajes y protestas: Las mejores camisetas que podrás ver en el mundial de Qatar 2022

A falta de tan solo 16 días para que comience el Mundial de Fútbol de la Fifa Qatar 2022, te invitamos a conocer cuáles serán las indumentarias más atractivas que se verán en las distintas canchas durante la competencia.

Algunas han llamado la atención por los contratos millonarios que han firmado con las marcas deportivas; por volver a lucir diseños clásicos y otras por cambiar totalmente lo que estábamos acostumbrados a ver.

De esa forma, según el sitio MarketingRegistrado, los sponsor que alcanzaron los acuerdos de mayor valor con cada una de las selecciones son Nike y Adidas. En ese sentido, las camisetas de fútbol más valiosas que lucirán los jugadores en el país árabe tendrán alguno de esos logos en el pecho.

Las mejores camisetas

Alemania

La vestimenta de Alemania siempre ha sido una de las favoritas por la afición del balompié alrededor del mundo. En esta temporada decidieron cambiar el blanco completo que utilizaban en su equitación titular, agregando una gran franja negra de arriba hacía abajo. Sin duda, una de las más llamativas.

Created in the studio – mastered on the pitch 💪

Können nicht erwarten, unsere neuen Trikots im Stadion zu sehen 😍 Ab sofort erhältlich auf:

➡️ https://t.co/I3vY7E3flJ #adidasFootball @adidas pic.twitter.com/p1nGoIldZ9 — DFB-Team (@DFB_Team) August 29, 2022

Francia

Por su parte, otra que también entran en el top 5 de las tricotas más caras es la de Francia. Los actuales campeones del mundo acostumbran a vestir equiparaciones atractivas y lo mismo hicieron en esta ocasión: con un elegante diseño minimalista color azul marino y detalles dorados.

Keeping the drive alive. Gear up with @fff and Nike FChttps://t.co/218D7m3cTx pic.twitter.com/Xd6GDcjU37 — Nike Football (@nikefootball) September 22, 2022

Brasil y Argentina

Las selecciones sudamericanas son de las más esperadas por los fanáticos de este deporte debido a las grandes expectativas que generan cada año en la búsqueda de levantar la copa más importante de todas.

Así, había alta expectación por la nueva indumentaria del vigente campeón de América, la Selección Argentina, quienes, si bien no sorprendieron en la equipación titular, sí lo hicieron con la alternativa. Dejaron de lado el negro y azul oscuro que siempre utilizaban para vestir de morado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por adidas Argentina (@adidasar)

La Selección de Brasil también es una de las escuadras nacionales con los mejores contratos y, en esta ocasión, quiso homenajear a su pueblo, es por ello que se pueden evidenciar detalles en un tono amarillo más oscuro a lo largo y ancho de toda la camiseta.

Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros.#VesteAGarra

A partir de 8 de agosto: Vendas exclusivas em https://t.co/TL4pzSrDRm pic.twitter.com/0XnJDYsKcZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2022

Inglaterra y España

Otras de las indumentarias que entran en el Top 5 de contratos más caros junto a Alemania, Francia y Brasil, son las que utilizarán los combinados de Inglaterra y España. Mientras los ingleses agregaron dos franjas azules sobre los hombros al blanco tradicional, la Roja europea volvió al modelo clásico con un tono más claro.

Shop World Cup Kits 🛒 https://t.co/LiBHUDUaAk 🇪🇸 The new Spain Home & Away Shirts 🇪🇸 pic.twitter.com/jdkJltEGWF — Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) August 29, 2022

Países Bajos y Dinamarca

Por último, dos de las que se van a robar todas las miradas en el Mundial de Qatar son las de Países Bajos y Dinamarca. Los primeros siempre deleitan a los hinchas de su país con un bello naranjo y esta vez no fue la excepción.

En tanto, la marca de los daneses eligió protestar contra las muertes que ha causado la construcción de los estadios para la cita mundialista y los emblemas y detalles son del mismo color que la camiseta.