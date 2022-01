El presidente de Azul Azul, Michael Clark, presentó la prenda que acompañará al Romántico Viajero en el torneo que se disputará durante el verano. "A mí por lo menos me gusta mucho, porque tiene unos colores que son los que a mí más me gustan en la U", dijo el líder de los azules. Sin embargo, su gusto no fue compartido con los hinchas.