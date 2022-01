A las 21:15, desde el estadio Zorros del Desierto en la ciudad de Calama se dio el pitazo inicial para el vital enfrentamiento entre chilenos y argentinos por Clasificatorias rumbo al mundial de Qatar.

Un partido que comenzó muy apretado, en que Chile salió a buscar desde el comienzo, se complicó de un momento a otro para la escuadra nacional, cuando Di María jugó la individual y marcó el primer tanto en el minuto 9, dejando sin opción a Bravo.

En el minuto 20, Ben Brereton anotó de cabeza, dejando el marcador igualado. Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que al 34′, el compañero de Alexis en el Inter, Lautaro Martínez, volvió a desequilibrar el duelo. Durante la segunda etapa, se mantuvo la ventaja para los trasandinos, quienes terminaron imponiéndose por 2 a 1.

Rápidamente, los hinchas comenzaron a manifestarse en las redes sociales y como es costumbre, aparecieron una serie de creativos memes en relación a los principales sucesos del encuentro. Big Ben, quien fue la carta ofensiva más relevante del equipo nacional en las dos mitades, protagonizó muchos de los tuits.

Asimismo, otro de los temas que más comentaron en las redes fue la salida del portero Claudio Bravo, quien presentó molestias físicas y tuvo que abandonar el campo, siendo reemplazado por Brayan Cortés. También, bromearon con el imponente físico del árbitro y con el bajo rendimiento de Maripán.

Equipo chileno ordinario no le ganan a nadie, A qué van a ir al mundial estos ordinario no saben ni jugar .. una pena por ben… #VamosChile pic.twitter.com/502iZ379rt

The ref in the Chile vs. Argentina soccer game is stealing the show. pic.twitter.com/s38vW9oI6w

