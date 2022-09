El sentido mensaje de despedida de Roger Federer: “He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez”

(EFE/CHV Noticias) – La Laver Cup fue la última oportunidad de ver a Roger Federer disputar un partido profesional. Y lo hizo junto a su amigo y rival Rafael Nadal, quien acudió a la cita desde Manacor, España, para hacer más dulce y especial la despedida de uno de los mejores tenistas de la historia.

El suizo y el español formaron pareja en un histórico partido de dobles realizado hoy viernes, en el que se midieron con los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe, siendo derrotados en un agónico encuentro (4-6, 7-6 y 9-11).

Sin embargo, más allá del resultado, los focos estuvieron puestos en Federer, quien puso punto y final a 24 años de carrera dejando atrás 20 títulos de Grand Slam, 103 torneos ganados, 310 semanas como #1 y uno de los estilos de juegos más elegantes y vistosos de la historia.

Acompañado por su familia y escoltado por su amigo Nadal, Roger puso el broche final a su trayectoria deportiva en la ciudad donde se coronó con ocho torneos Wimbledon.

Emotivo discurso

Roger Federer aseguró, después de jugar su último partido como profesional, que está feliz. “Hemos conseguido pasar esto de alguna manera”, dijo, acompañado por el ex tenista Jim Courier.

“Ha sido una día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros… Estoy muy contento de haber jugado el partido”, añadió el histórico deportista, quien rompió en llanto durante la ceremonia.

“Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba“, agregó.

Del mismo modo, manifestó su emoción por cerrar esta etapa en compañía de Rafael Nadal, con quien protagonizaron grandes encuentros a lo largo de sus carreras.

“Hemos estado muy conectados, especialmente en los últimos diez años. Creo que desde que tengo hijos. No sé si eso me ha ayudado o me ha cambiado de algún modo o si nuestra rivalidad ha evolucionado. No tengo ni idea”, comentó Federer.

“Me hace muy feliz dónde está nuestra relación hoy en día, que pueda llamar a Rafa y hablar de lo que sea. Creo que él se siente del mismo modo. Ha sido especial también que la familia de Rafa haya estado estos días aquí, porque te demuestra que no es solo que Rafa haya venido a jugar y a nadie de su equipo le importe. Puedo sentir su pasión por mí, como persona“, expresó.

Asimismo, aprovechó la ocasión para entregarle algunos consejos al español. “Creo que él se siente del mismo modo cuando ve a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Es algo muy bonito. Espero que a él le pase lo mismo con los hijos que va a tener”, dijo.

“Le puedo dar algunos consejos. No es fácil -se rió Federer-, pero como padres siempre tenemos que dar lo mejor. Disfrutamos de la compañía del otro y tenemos muchos recuerdos, pero también nos gusta pasar tiempo juntos. Siento como que, cada vez que pasamos una tarde juntos, nos falta tiempo”, reflexionó.