“Podría escribir muchas palabras”: El mensaje de Fernando González tras anuncio de retiro de Roger Federer

Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, anunció este jueves que se retirará del deporte a los 41 años.

A través de una publicación en sus redes sociales, el multicampeón suizo indicó que “de todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el más grande, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y la mayoría de los fanáticos que dan vida a este deporte”.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, dijo en una emotiva carta.

De esta manera, Federer precisó que tras disputar la Laver Cup a fines de septiembre, colgará la raquera con la que pudo levantar 111 títulos.

La noticia ha causado impacto en el circuito del tenis mundial y uno de los primeros en reaccionar fue el chileno Fernando González, quien protagonizó varios partidos con el suizo a lo largo de su carrera.

Por medio de su cuenta de Instagram, el “Bombardero de La Reina” compartió una imagen perteneciente al Abierto de Australia 2007, donde llegó a la final siendo derrotado por Federer.

“Podría escribir muchas palabras, pero no serían suficientes para todo lo que hiciste en la cancha y fuera de ella”, expresó González en la publicación junto al hashtag “#GraciasRogerFederer”.

Revisa el mensaje acá: