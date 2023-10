Messi superó a Haaland y Mbappé y se quedó con su octavo Balón de Oro

Este lunes se llevó a cabo en París una nueva edición de la entrega del Balón de Oro, que entrega la revista France Football y que premia a lo mejor de la temporada.

Para último quedó el premio más esperado de la noche, que reconoce al mejor jugador del mundo y este fue nuevamente para Lionel Messi. El argentino consiguió su octavo Balón de Oro, al superar al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé.

El futbolista del Inter de Miami se convirtió en el primer ganador del premio creado en 1956 que no juega en Europa. Messi, de 36 años, se alzó con el premio gracias a su consagración con Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Además, recibió el premio de manos de David Beckham, propietario de su actual club.

Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina y Lionel Messi, se coronó como el mejor arquero del mundo tras superar al brasileño Ederson y al marroquí Yassine Bounou.

Mientras que Jude Bellingham, gran figura el reciente domingo en el triunfo del Real Madrid ante el Barcelona, se quedó con el premio Kopa, mejor futbolista menor de 21 años.

En cambio, Manchester City fue elegido como el mejor equipo luego de su triplete (Champions, Premier League y FA Cup). FC Barcelona recibió la misma distinción, pero en su equipo femenino.

