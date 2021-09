Revuelo causó en el mundo el cambio realizado el domingo pasado por el técnico del PSG Mauricio Pochettino, quien decidió reemplazar a Lionel Messi de la cancha a los 75 minutos mientras su equipo empataba 1-1 frente al Olympique Lyon por la Ligue 1.

La polémica se generó tras la cara de fastidio mostrada por el ex Barcelona, quien no estuvo de acuerdo con la sustitución y salió visiblemente molesto, tanto así que casi ni gritó el agónico gol de Mauro Icardi que le dio el triunfo a los parisinos.

Sin embargo, fue el propio DT el que aclaró que el astro argentino fue relevado por motivos físicos, ya que presentó molestias en una de sus rodillas.

Es más, este martes el PSG emitió comunicado en el que señaló que Messi sufrió un golpe en su rodilla izquierda, por lo que “se sometió esta mañana a una resonancia magnética que confirma una contusión ósea. Se realizará un nuevo estudio en 48 horas”, quedando descartado para el duelo de este miércoles ante el Metz.

Pochettino declaró en la conferencia de prensa de esta jornada que “creo que el club ya hizo el comunicado sobre lo que tiene Leo, así que está clara la situación. Para explicar un poco, nosotros desde la banda observamos siempre a todos los jugadores, estamos viendo todo lo que está pasando durante el partido”.

“Hemos visto que Leo se estaba chequeando y mirando la rodilla, haciendo algunos gestos. Vimos que (lo hizo) después de un tiro y estábamos contentos con su juego, porque la verdad había hecho una buena primera parte”, dijo el estratega trasandino.

Posteriormente, el ex técnico del Tottenham desdramatizó la situación por la sustitución de Messi y afirmó que “comprendo la situación. No me causa ni más ni menos sorpresa el revuelo que se armó por el cambio. La prioridad siempre es el bien del jugador y, con la información interna que nosotros teníamos, decidimos que lo mejor para él era salir después de 75 minutos”.

Hasta el momento, el campeón de América jugó tres partidos con el PSG, dos por la liga local y uno por la Champions League, en los que por ahora no marcó goles.