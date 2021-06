(Agencia UNO) – Lionel Messi, capitán y máxima estrella de la Selección Argentina, evitó dramatizar por el empate como local de la albiceleste a un gol ante Chile, en Santiago del Estero, por la séptima fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Pese a la paridad, el conjunto que dirige Lionel Scaloni se mantuvo en el segundo lugar de la tabla con 11 unidades y conservó el invicto al sumar tres triunfos y dos empates.

A la hora del análisis, la gran figura del FC Barcelona declaró que “fue un partido difícil. Desde que empezamos la Eliminatoria hemos estado en crecimiento. De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez”.

“Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido. Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar”, agregó el 10 de la escuadra dirigida por Scaloni.

Además, la Pulga apuntó que el duelo ante la Roja de Martín Lasarte “fue muy especial por ser el primero sin Diego (Maradona). Estaba presente en el estadio de una u otra manera. Queríamos regalarles la victoria. Sabemos lo que significaba la selección para él”.

Para terminar, Messi indicó que este choque también fue especial “por la situación del país y del mundo, es una situación muy difícil para todos. Es una lástima que en este estadio tan lindo no pudo estar la gente. Es una pena. Es lo que nos toca”.

Messi fue el autor del único tanto de la albiceleste: el 1-0 parcial de lanzamiento penal a los 24 minutos de juego.