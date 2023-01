El sorpresivo comentario de Messi sobre el “qué mirás, bobo”: “No me gusta dejar esa imagen”

A poco más de cinco semanas de haberse consagrado en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi se refirió por primera vez a uno de los momentos más recordados durante toda su participación en la cita planetaria.

Más allá de haber liderado a la Argentina al histórico título, los hinchas tienen patentado un particular instante del delantero en el certamen, el cual se dio posterior a la caliente victoria ante Países Bajos en penales por los cuartos de final.

“Qué mirás, bobo. Andá pa’ allá”, comentó inesperadamente el trasandino en la entrevista post partido, disparando contra el atacante neerlandés Wout Weghorst que presuntamente lo estaba encarando.

“No me gusta lo que hice”

En entrevista con Radio Urbana Play, Messi fue consultado sobre esta situación que todavía enloquece a sus fanáticos, dejando una sorpresiva reacción.

La Pulga reconoció que todo “salió en el momento. Sabía todo lo que había comentado (Louis) Van Gaal antes del partido. Incluso, algunos de mis compañeros me decían, a propósito: ‘¿Viste lo que declaró?’”.

“Cuando termina todo eso, pasó lo que pasó. Eso no me gusta. No me gusta lo que hice. No me gusta el ‘andá pa’ allá’. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido”, agregó.

El artillero de 35 años insistió en que “uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen, son cosas que pasan”.