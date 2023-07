¡Regalo inesperado! Tenista que será rival de Chile en Copa Davis fue suspendido por los próximos 18 meses

Una inesperada noticia se dio a conocer este martes en el mundo del tenis. Se trata de la suspensión por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al sueco Mikael Ymer.

En concreto, el escandinavo, actual 51° del ranking ATP, fue declarado culpable de no asistir a al menos tres controles antidopajes en 2021. Si bien la Federación Internacional de Tenis (ITF) pidió que se le dieran dos años, se determinó que fueran 18 los meses de suspensión.

El europeo se ausentó de los mencionados controles en abril, agosto y noviembre del mencionado año, aunque el jugador solamente entregó argumentos para faltar a los dos primeros.

A través de un comunicado, Ymer se defendió y aseguró que “entiendo que estas reglas se establecieron para proteger la integridad de nuestro deporte y que están ahí por una razón”.

“Sin embargo, no creo haber violado esas reglas y mi conciencia está tranquila con Dios como testigo”, agregó.

In January 2022, the ITF charged me with a potential anti-doping rule violation for having 3 missed out of competition test attempts in a 12-month period. I fought that charge at a hearing, and was cleared by an independent tribunal of 3 arbitrators in June of 2022. The ITF…

— Mikael Ymer (@MikaelYmer) July 18, 2023