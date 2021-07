El presidente de la ANFP, Pablo Milad, abordó el regreso del público a los estadios a partir del nuevo plan Paso a Paso, anunciado este jueves por el Gobierno.

Detalló que, en actividades al aire libre, podrán estar presentes mil personas en espacios abiertos si cuentan con su Pase de Movilidad, cifra que aumente a cinco mil en fase 4, siempre y cuando todos tengan el instrumento.

Respecto a esta situación, aclaró que el país no tiene grandes estadios para llegar a cinco mil personas en los estadios, esto por “la cantidad de metros y la capacidad que tienen cada uno. Ya vamos a tener una coordinación completa con los clubes para indicar los protocolos a seguir desde el punto de vista del funcionamiento”.

“Es un primer paso de muchos que puedan venir hacía adelante, empezamos con algo y eso es importante. Los clubes lo han tomado así”, añadió.

Sin embargo, Milad indicó que algunos clubes no lo tomaron “muy bien, porque los estadios son pequeños y no van a poder tener un aforo de más de 500 personas, lo que no permitiría cubrir los gastos de exigencia de seguridad y de exigencia que se van a pedir, pero es un paso y estamos agradecidos por eso”.

Finalmente, señaló este viernes la ANFP sostendrá una reunión para afinar detalles de cara al posible regreso de los hinchas a partir del reinicio del campeonato.

Despedida a la Roja femenina

Milad participó de una actividad junto a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez y la selección chilena femenina, con el objetivo de despedir al equipo y desearles el éxito en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Al respecto, el ex presidente de Curicó Unido declaró que “cuando asumí como presidente me comprometí con ellas de que le íbamos a dar todas las posibilidades de tener la mejor preparación para los JJ.OO. y así ha sido. Ellas han tenido las comodidades, la motivación y los premios. Hemos tratado de tener un trato deferente e ir mejorando las condiciones del campeonato femenino”.

“Ellas saben que han marcado ese cambio y por eso las felicito. Les deseo lo mejor y vamos a seguir apoyando el fútbol femenino, para que sea igual que el masculino”, expresó.