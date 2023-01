“No respondía hasta que…”: Miss Croacia reveló que varios futbolistas le mandaron mensajes en pleno Mundial

En toda una celebridad se convirtió Ivana Knoll, conocida popularmente como Miss Croacia, quien fue una de las personas más enfocadas por las cámaras de televisión durante el Mundial de Qatar 2022.

Sus llamativos looks provocaron que aumentara en gran cantidad sus seguidores en redes sociales y que los hinchas le solicitaran fotos a cada momento, mostrando siempre su cariño a la selección encabezada por Luka Modric.

Ahora, la joven de 26 años hizo una curiosa revelación en una entrevista, afirmando que varios futbolistas que estuvieron en la cita planetaria le mandaron mensajes por redes sociales.

“Algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás’, bla, bla, bla”, dijo Knoll en entrevista con Barstool Sports, ocasión en la que trató diversos temas, incluida su presencia en el certamen.

De hecho, la balcánica admitió que “no respondía hasta que perdían”, aunque no ahondó en detalles sobre quiénes le escribieron, de dónde eran o si le hicieron algún tipo de propuesta especial.

“Sólo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”, agregó.

Esta semana, la croata visitó Estados Unidos para presenciar un partido de la NBA, específicamente del Miami Heat, elenco al que apoyó usando la camiseta de su principal figura, Jimmy Butler.