El golfista nacional Guillermo Pereira hizo un positivo balance de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que estuvo muy cerca de obtener una medalla.

Mito consiguió acceder a la disputa por el bronce el domingo pasado, donde luchó hasta el final para poder quedarse con la presea totalizando 15 golpes bajo el par, accediendo a un desempate.

El deportista de 26 años tuvo una insólita jugada durante el hoyo 11 luego de quedar en posición de birdie, pero al momento de lanzar la pelota, ésta rodeó el agujero y finalmente terminó saliendo, lo que le impidió continuar en la lucha por el tercer puesto.

Pese a esto, Pereira catalogó su experiencia en la cita olímpica como una “increíble semana”.

A través de su cuenta de Instagram, el golfista afirmó que siente “orgullo (por) poder representar a todo un país de la forma que lo hicimos, ¡dimos todo hasta el último golpe!”.

“Representar a Chile es algo que no se da todos los días, representar a los chilenos es algo que no se da todo los días. ¿Volver con medalla hubiese sido mejor? Sí, pero me llevo toda la experiencia de ser un jugador olímpico y por sobre todo ¡la gran satisfacción de haber podido unir a nuestro país por el deporte!”, concluyó.

Ahora, Mito se enfocará en continuar su trayectoria en el PGA Tour, el circuito más importante y al que se unió en mayo pasado. Además, confirmó que irá por la revancha a los Juegos Olímpicos de París el 2024.