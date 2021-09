El delantero chileno Felipe Mora fue titular y marcó un gol en el triunfo de Portland Timbers como visitante por 2-0 sobre Houston Dynamo, en un duelo por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El colombiano Yimmi Chará abrió la cuenta a los 15 minutos, luego que el portero Michael Nelson diera rebote tras un cabezazo de Mora.

Our first win in Houston sure does feel good.

Recap: https://t.co/aholFhtfk0 | #RCTID pic.twitter.com/myNkdXf0nZ

— Portland Timbers (@TimbersFC) September 4, 2021