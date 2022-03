Durante la tarde de este lunes 14 de marzo, Martín Lasarte entregó la nómina de la Selección Chilena de fútbol para los duelos ante Brasil y Uruguay, en el marco de la última fecha de las Clasificatorias al mundial de Qatar 2022.

Una de las grandes incertidumbres para el cuerpo técnico y para los fanáticos es la evolución del estado de salud de Ben Brereton Díaz, que pese a las advertencias de su entrenador Tony Mowbray, el artillero chileno, de igual forma fue incluido en la citación.

Sin embargo, como el encuentro se trata de una fecha FIFA, el Blackburn Rovers no puede negarse a que el jugador participe de un torneo oficial con su selección.

No obstante, desde la cuenta oficial de Twitter de los Rovers, publicaron un mensaje en un tono molesto en contra de la nómina, indicando que aún no se ha tomado una decisión final con relación al estado físico del delantero, quien se ha convertido en una pieza clave en el ataque de su equipo.

“Ben Brereton ha sido nominado a la Roja para sus próximos partidos de las Eliminatorias de la Copa Mundial. Aún no se ha tomado una decisión final con respecto a su estado físico y posible participación“, escribieron.

🇨🇱 @benbreo has been named in the @LaRoja squad for their upcoming World Cup Qualifiers.

A final decision is yet to be made regarding his fitness and potential involvement.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/MPhlpiemEw

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 14, 2022