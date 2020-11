Walter Montillo confirmó este lunes que no renovará por otro año con la Universidad de Chile.

Según contó el propio volante en ADN, dijo que “sé que esto es una bomba. Pero que sea ahora. Ya va a llegar el momento en que pase y nos concentremos en el torneo. No nos salvamos aún y tenemos que sumar”.

En los últimos días, su representante había salido a hablar que el ardilla estaba casi en un 90% fuera del club, cuestión que finalmente se concretará, según las palabras del jugador ancla azul.

“Ellos pensaron que yo estaba haciendo una estrategia para conseguir algo más. Yo me bajé el sueldo e hice un montón de cosas para volver acá (…) Me molestó la manera en que se movieron. Podrían haberme dicho que el proyecto para el próximo año no iba a contar conmigo. Me tuvieron cuatro meses esperando por la renovación. Llega un momento donde uno privilegia la familia”, explicó.

Sobre lo mismo, detalló que “hora se me acababa el contrato del departamento. Y me puse a buscar casa nueva. Pero tuve que parar porque no sacaba nada con firmar si no tenía la tranquilidad de seguir en la U”.

“No sé qué habrá pasado en este tiempo que analizaron mi caso. Trataré de seguir siendo lo más profesional posible. Yo estaba mal con el tema. Le estaban pegando a mi representante cuando no tenía nada que ver”, cerró.

De esta manera, Walter seguirá siendo jugador de azul hasta fines de enero, cuando se acaba su contrato.