Walter Montillo jugó su último partido en el profesionalismo el pasado 13 de febrero en medio de su polémica salida de la Universidad de Chile que, a su vez, trajo consigo el retiro definitivo del jugador argentino en el fútbol.

El jugador, que debutó hace 19 años con la camiseta de San Lorenzo de Almagro, confesó meses antes de su última presentación con los azules que se iba a retirar en ese equipo. “No juego en ningún club más”, dijo en conversación con Sepu Tv. Posteriormente, hizo público su retiro en medio de los fallidos intentos en los que buscó alargar su estadía en el “romántico viajero”, lo cual no prosperó.

Desde un comienzo los dardos se dividieron y apuntaron a dos flancos. Tanto Azul Azul como el propio entrenador de la U, Rafael Dudamel, fueron sindicados como los principales responsables de la salida del jugador.

Pasó más de un mes desde la salida de Montillo para que el jugador volviera a referirse a la situación y reiteró las críticas que antes también hizo. “Ya había dicho que me gustaría retirarme en la U. Lamentablemente, no quisieron renovar mi contrato. Creo que a Dudamel no le gustan los jugadores mayores”, explicó al medio brasileño UOL.

El atacante consolidó una extensa trayectoria que, además de Chile y Argentina (donde jugó tres partidos por la selección), lo llevó a jugar también en México, China y Brasil.

Ahora los planes de Montillo se centran en escribir un libro de carácter íntimo y familiar, el cual desarrolla en conjunto con su esposa, Melina Lanazzo. En el escrito pretenden brindar apoyo a quienes pasen por una situación similar a la que ambos han vivido desde la llegada de su hijo Santino, quien tiene síndrome de Down. Vale recordar que el menor también fue protagonista después de disputar su último partido con los azules. Santi, como es conocido por Los de Abajo, se mostró emocionado tras la última presentación de su padre en febrero.

La otra área que quiere experimentar tiene que ver con la asesoría a jugadores jóvenes, en ese sentido, destacó su intención de continuar un proceso con su gerente. “Estoy asesorando a los chicos en la parte física, nutricional y psicológica. Espero que funcione. Tengo muchas ganas de ayudarlos”, manifestó.

“ (Me) gusta mucho la idea de que nuestros jugadores estudien. No pueden simplemente pensar en el fútbol. La carrera es muy incierta y a veces simplemente no funciona”, concluyó.