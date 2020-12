Ricardo Centurión y Juan Martín Lucero, dos jugadores de Vélez Sarsfield, están involucrados en una denuncia de abuso sexual por una mujer, quien dijo haber sido agredida sexualmente.

Según el relato dela joven de 28, quien presentó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer en San Isidro, todo ocurrió en una fiesta clandestina realizada en una casa que alquila Lucero en el Country Camino Real, según Olé.

Siempre de acuerdo a si testimonio, Centurión fue como uno de los involucrados en la fiesta, pero no como el autor del abuso que habría ocurrido en una habitación.

En tanto que la denunciante indicó que su agresor fue otro presente. Eso sí, declaró que quienes estaban en la fiesta tendrían algún grado de complicidad con el abuso.

Junto a esto, dijo que sufrió el robo de sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular.

“No le vi la cara, no sabía quién era. Y después no me acuerdo más nada; me empecé a sentir mal, me mareaba y tenía ganas de vomitar”, dice la denuncia realizada a las 00:20 de este viernes.

Vélez es el próximo rival de la Universidad Católica en los cuartos de la Copa Sudamericana.