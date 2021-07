Este martes se vivió el comienzo del Mundial de Ajedrez en Sochi, Rusia, un importante certamen en que el Gran Maestro penquista Pablo Salinas Herrera (2514) tuvo un comienzo que se llevó los elogios tras superar en primera ronda al tres veces campeón danés, Mads Andersen (2579).

Como si se tratara de la serie “Gambito de Dama”, el chileno dejó boquiabiertos a los expertos con un juego que se basó en pocos movimientos, y con negras, donde Salinas intentó sacrificar dos veces a la dama y continuó presionando, obligando a su contendor a cometer un error.

De esa manera, consiguió mate y su primera victoria.

GM Pablo Salinas Herrera of Chile likely played the Game of the Day vs. the Danish GM Mads Andersen. What a beautiful finish! https://t.co/B45YsNq4q5 pic.twitter.com/w72QJL2lFn

A través de la plataforma Chess.com, hicieron referencia a la jugada de Salinas, asegurando que “la Copa del Mundo de la FIDE comienza con una brillantez chilena. El Gran Maestro chileno Pablo Salinas Herrera jugó la Partida del Día (y posiblemente del año)“.

Destacaron que “tuvo ciertas similitudes con la famosa partida en la que GM Bobby Fischer, entonces con tan sólo 13 años, derrotó a GM Donald Byrne en el Memorial Rosenwald, en 1956″.

Por otro lado, el representante nacional manifestó a la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) que “estoy muy contento, como que no pensé que iba a salir todo tan bien. Pensé que estaba ganado antes y cuando me hace un dama F5 como que paré de calcular porque pensé que ya había ganado. Pero no, la partida seguía. Pero encontré ese recurso del caballo F6 y caballo F4 y creo que funciona“.

"I'm very happy, I didn't think today was going to turn out so well!"

Chilean grandmaster Pablo Salinas defeated Mads Andersen from Denmark with a smashing attack involving a queen sacrifice – the top candidate for the game of the day today.https://t.co/hBPCd5ZHWW

— International Chess Federation (@FIDE_chess) July 12, 2021