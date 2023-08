Copa mundial femenina de fútbol tendrá campeón inédito: Revisa quiénes se enfrentarán en semis

Se acercan las semifinales del Mundial Femenino 2023 y ya están definidos los cuatro países que se enfrentarán para llegar a la final.

El Mundial Femenino 2023 ya está llegando a su fin y algo que ha llamado la atención es que quienes podrían llevarse la copa son países que nunca han salido campeones en este torneo: España, Suecia, Inglaterra y Australia.

Si bien las primeras semifinalistas fueron España y Suecia, tras derrotar a Países Bajos y Japón, en el fin de semana se sumaron también Inglaterra tras salir vencedoras en un partido contra Colombia y las australianas que le ganaron a Francia en un peleado juego 7-6.

Four teams left… The #FIFAWWC Semi-finals are set! 🔥

🇪🇸🆚🇸🇪 / 🇦🇺🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 12, 2023