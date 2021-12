Liliana Szilágy, conocida nadadora húngara, utilizó las redes sociales para realizar una importante denuncia en contra de su padre. Según indicó la deportista, fue abusada por parte de su progenitor de forma física, espiritual y sexual desde que era muy pequeña, y a 25 años de estos hechos, decidió romper el silencio “después de tanto dolor y lucha”.

La noticia causó gran impacto en el mundo deportivo, ya que la representante olímpica y medallista en el Campeonato de Europa de Natación de Glasgow de 2016, entregó detalles sobre estos sucesos que ocurrían “de forma constante e impredecible”, apuntando contra el hombre “de quien debería haber recibido el mayor amor y cariño”.

“Mi padre (es) de quien hubiera aceptado cualquier cosa por recibir amor, hasta que me di cuenta que era una ilusión”, continúa en su relato, añadiendo que en diversas ocasiones éste también golpeó a su madre cuando estaba embarazada “si no le gustaba lo que dijo o hizo”.

Un violento castigo que la nadadora también recibía “si no lograba el resultado esperado”. “No podía tener una palabra, pensamiento, opinión y propósito independientes”, dijo Szilágy en la publicación que contiene fotos de ella con moretones en su rostro y cuerpo, además de estar amarrada de manos y pies.

“En este mundo, yo era solo un instrumento, una marioneta perfecta… después de todo, el mundo exterior no veía nada más que una familia amorosa, asombrada por el éxito y los resultados de clase mundial”, destacó.

“Fue un viaje muy largo que ahora dejo atrás”, explicó la deportista de 26 años luego de cortar el vínculo con su padre en 2016 tras los Campeonatos de Europa. Una decisión que, según afirmó, fue cuestionada en ese entonces, dejándola como una “chica extraña e incomprensible”.

“Todo esto es gratificante, porque así puedo ser un ejemplo perfecto de hasta qué punto lamentablemente somos capaces de juzgar a alguien que ni siquiera conocemos”, enfatizó.

Finalmente argumentó que su decisión de alzar la voz en estos momentos, es para que quienes han vivido experiencias similares sepan que “no están solos”. “Estoy segura de que después de eso habrá aflicciones, habrá quienes no me creerán y habrá quienes me odiarán”, sostuvo, pero también hizo un llamado a no juzgar a su familia ni a ella misma después de esta valiente declaración.

Antes de cerrar la denuncia, y en un comentario, la representante olímpica apuntó al estatus de su padre, el Dr. A Zoltán Szilágyi, quien es un “abogado adinerado y perfectamente educado y entrenador de natación que se ocupa de niños. Sobre quien probablemente nadie creería cuál es su verdadero yo entre las cuatro paredes”.

“Pero sea cual sea el ataque, no me importa, porque la sensación de libertad es mejor que cualquier otra cosa y ya no soy una esclava de mi propia vida“, sentenció.

