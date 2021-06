Una verdadera sorpresa se produjo este viernes en las semifinales masculinas de Roland Garros, luego de que el serbio Novak Djokovic derrotara en un maratónico partido a Rafael Nadal.

El número 1 del mundo venció por 3-6, 6-3, 7-6 y 6-2 al español, propinándole su tercera derrota en la historia del certamen en más de 105 encuentros.

Tras la caída, Nadal (3° en el ranking ATP) se mostró muy tranquilo en la conferencia de prensa y aseguró que “estoy preparado para aceptar la victoria y la derrota, aunque es un torneo muy importante para mí, soy consciente de que no se puede ganar 15 o 16 veces. Volveré con la ilusión y el trabajo necesario”.

Lee también: Alarma en la Roja: Alexis presentó molestias musculares y no culminó el entrenamiento de la Roja

“Quitando el comienzo, el partido ha sido muy igualado. No he sido capaz de marcar diferencias, mi bola no hacía daño. Al principio él cometía errores, pero luego ha estado muy fino, ha jugado largo. Es mérito (de) él, hay que felicitarle”, agregó el ganador de 13 títulos en la arcilla francesa.

Consultado sobre no poder obtener su título número 14 en Roland Garros, el ibérico enfatizó en que “cuando vengo aquí soy consciente de que se puede ganar o perder. Venía con el objetivo de ganar. Objetivo no cumplido. He luchado hasta el final, he tenido la opción de conseguirlo, pero no ha sido suficiente. Es momento de no estar muy contento, de ahí a dramatizar hay un trecho”.

Finalmente, el europeo no aclaró si se presentará en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que comienza el próximo 28 junio, decisión que dará en los próximos días.

Lee también: No fue su mejor cara: La Roja femenina cayó en su primer amistoso de preparación para los JJ.OO.

En cuanto a Djokovic, este domingo disputará la final de Roland Garros frente al griego Stefanos Tsitsipas (5°), que viene de derrotar al alemán Alexander Zverev (6°) por 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3.