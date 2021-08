El tenista español Rafael Nadal confirmó que no jugará más en lo que queda de la temporada 2021 producto de una rebelde lesión que lo acompleja de en su pie izquierdo.

El multicampeón ibérico publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para informar de la situación, donde aclaró que no competirá en el US Open que comienza en los próximos días y que apunta a estar en la mejor forma física para inicios del 2022.

Debido a esto, el oriundo de Palma de Mallorca posteó que “sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo”.

“Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien. Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí”, agregó.

“Lo que necesito es un tiempo para recuperarme, cambiar una serie de cosas intentar entender cuál ha sido la la evolución del pie de estos en estos últimos tiempos. No es una lesión nueva, es una lesión que tengo desde el 2005 y que no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años”, aclaró Nadal, quien comenzó con las molestias en 2005 con solamente 19 años.

Además, el tenista de 35 años enfatizó en que este 20221 “las cosas no van como como deberían y es el momento de tomar decisiones, buscar un tipo de tratamiento, un pelín diferente para encontrar una solución a este problema o al menos que mejore de cara a poder seguir teniendo opciones durante los siguientes años.

“Estoy con la máxima ilusión y predisposición hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible. Voy a trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más”, concluyó el ganador de 20 Grand Slam.