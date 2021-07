Después de 47 años sin llegar a una final, los Milwaukee Bucks se enfrentarán a los Phoenix Suns en el Talking Stick Resort Arena. El histórico evento comienza su arranque hoy a las 21:00 horas hasta el 14 de julio.

En el caso de que la final se extendiera hasta el séptimo partido, sería hasta el jueves 22 de julio.

🏆 BUCKS vs. SUNS 🏆

▪️ Both teams making their 3rd Finals appearance

▪️ MIL won lone title in 1971

▪️ PHX seeks first championship

The #NBAFinals presented by @YouTubeTV tips off TONIGHT with @Bucks/@Suns Game 1 at 9:00pm/et on ABC! #ThatsGame pic.twitter.com/FRnvA3C6tL

— NBA (@NBA) July 6, 2021