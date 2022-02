La historia de Ben Brereton sin duda que ha dado la vuelta al mundo. Un delantero nacido y criado en Inglaterra, con cultura y educación europea, pero que decidió dar un giro radical a su vida y defender el país en el que nació su madre, transformándose en referente de la selección chilena.

Lo mismo ocurre con Perú, nación en la que están orgullosos de tener en sus filas al italiano Gianluca Lapadula, un atacante voraz que se ha convertido en ídolo y que está a punto de llevar a los incaicos a un Mundial por segunda vez consecutiva.

Ahora, la situación podría repetirse en Argentina gracias al delantero Neal Maupay, oriundo de Versalles, Francia, y que nunca tuvo mayor contacto con Sudamérica, excepto por su madre, quien es oriunda de Buenos Aires y que lleva más de 37 años viviendo en el país galo.

Pese a que jamás en sus 25 años visitó Argentina y que lo más cerca que ha estado es por un restaurante de carnes que visita a menudo, el futbolista del Brighton de la Premier League se ilusiona con ser llamado a vestir la albiceleste.

En entrevista con La Nación, Maupay admitió que se nacionalizó argentino a los 18 años y que sueña todos los días con ser considerado por el entrenador Lionel Scaloni, además de confesar su fanatismo por Boca Juniors.

Es tanta la ilusión del joven galo con representar al campeón de América, que le comenta esto todo el tiempo a su compañero de equipo Alexis Mac Allister, nominado a los duelos de eliminatorias de enero y febrero.

“En su última convocatoria a la selección le dije que le hablara al técnico de mí, que le dijera que hay un francés nacionalizado argentino que quiere jugar allí. Trato de practicar mi español con él, hay palabras que aún me cuestan, pero siempre trato de hacerme entender”, comentó.

Sin embargo, tampoco se ha cerrado a la posibilidad de representar a Francia, algo que ya hizo en las categorías Sub 17, Sub 19 y Sub 21, mientras jugaba por el Niza o el Saint-Étienne.

Consultado sobre qué decidiría si las dos selecciones lo nominan al mismo tiempo, Maupay reveló que “me he hecho esa pregunta antes. No puedo predecir qué es lo que va a ocurrir, pero jugar en una selección sería increíble. Es difícil de imaginar que dos técnicos te llamen al mismo tiempo, (ríe). Si esto llega a suceder, claro que tendría que decidirlo”.