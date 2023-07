“Nos duele”: Defensa de la U lamentó nuevos incidentes, aunque aseguró que la U tiene “mejor hinchada del país”

El defensa argentino de Universidad de Chile, Nery Domínguez, se refirió al comportamiento de la hinchada de los azules, la que se nuevamente se vio involucrada en un hecho de violencia.

Esto porque algunos fanáticos intentaran echar abajo una reja y lanzaron objetos al campo de juego en la reciente derrota 3-0 ante Unión Española, lo que podría traer otra sanción para el club.

En conferencia de prensa, el trasandino afirmó que “es una situación lamentable porque para nosotros los hinchas son muy importantes”.

“Nuestra gente siempre colma todos los estadios, siempre nos apoya, alienta todo el partido. Tenemos la mejor hinchada del país”, aseguró con mucha seguridad el ex jugador de Racing.

Domínguez no se quedó ahí e insistió en que “es una tristeza que no puedan asistir por situaciones de violencia, pero no puedo decir más que eso porque no me corresponde”.

“A nosotros nos duele porque siempre necesitamos de su apoyo, pero es una situación que va más allá de un equipo o de una hinchada. Creo que es general”, añadió.

El próximo partido de la U será el sábado 22 de julio, día en que se medirán ante Palestino a partir de las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura, compromiso al que no podrá asistir el público a causa de una sanción vigente.

De hecho, el árbitro José Cabero consignó en su informe estos desórdenes, por lo que el cuadro universitario podría volver a ser castigado.