(EFE) – El encuentro entre el Newcastle y el Tottenham tuvo que ser interrumpido en el minuto 41 por un problema de salud de un hincha en la tribuna del Estadio St. James Park que necesitó asistencia médica urgente.

El lateral del conjunto londinense, el español Sergio Reguilón, llamó la atención del árbitro Andre Marriner al tiempo que su compañero, el central Eric Dier, acudió a los bancos para que algún miembro del cuerpo médico fuese a atender al aficionado.

Uno de los doctores del Newcastle atravesó el campo de juego con un desfibrilador en la mano para socorrer al afectado que fue reanimado.

El Newcastle se refirió en redes sociales a la situación. “El juego se suspenderá hasta que se resuelva la emergencia médica. Mientras tanto, enviamos nuestros mejores deseos a esa persona y a aquellos que están sufriendo en el otro lado”, apuntó.

Minutos más tarde el club afirmó que “el hincha que requirió asistencia médica de urgencia fue estabilizado y está en camino hacia el hospital. Nuestros pensamientos están con él”. Una vez solventado el contratiempo, el encuentro se reanudó.

