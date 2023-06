¿Hizo una finta al acuerdo? Neymar Jr. confesó que le fue infiel a su actual pareja

A poco más de un día desde que se conoció el llamativo acuerdo que permite que Neymar Jr. le sea infiel a Bruna Biancardi, el astro brasileño utilizó sus redes sociales para confesar que en el pasado engañó a su actual pareja.

El jugador del París Saint-Germain se está dando una segunda oportunidad con la influencer, después de que diversos medios internacionales y especializados informaran sobre la infidelidad que habría cometido Ney.

Han pasado varios meses desde que esos rumores tomaron fuerza, por lo que en esta nueva etapa juntos, el futbolista quiso dejar en claro sus sentimientos por la modelo.

En ese sentido, compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde se aprecia sonriente con la mujer, y escribió un emotivo mensaje expresando todo su amor por ella. “Hago esto por ti y tu familia”, comenzó.

Asimismo, explicó que está “justificando lo injusto. No era necesario pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste a través de todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo justo a tu lado. Lo he logrado”.

En la misma línea, reveló que “me equivoqué con ustedes. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Sólo yo resuelvo mis errores en mi vida personal, en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos”.

Además, confesó que toda la situación en la que se vio envuelto en el pasado golpeó a “una de las personas más especiales en mi vida, la mujer que soñé que siguiera a mi lado, la madre de mi hijo, a su familia que hoy es mi familia”.

También, le explicó a Bru que “ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública. No puedo imaginarme a mí mismo sin ti“.

Por último, escribió que no sabe si seguirán juntos, pero que en estos momentos de seguro quieren intentarlo. “Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor por el otro nos fortalecerá. Te quiero”, terminó.

Revisa la publicación aquí: