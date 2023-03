“¿Sabes lo que dijo?”: Estrella de OnlyFans aseguró que Neymar le hizo una propuesta sexual con su hermana

El futbolista brasileño Neymar vuelve a estar en ojo del huracán, esta vez por una supuesta propuesta sexual que le hizo a una conocida voleibolista y actual estrella de OnlyFans.

Se trata de Key Alves, atleta que aseguró hace algunos días que fue contactada por el astro del PSG para que tengan relaciones, pero no solamente ellos dos, sino que quería incluir a otra persona.

En concreto, el jugador de 31 años habría solicitado pasar una noche con la deportista y su hermana gemela Keyt, también voleibolista que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram.

“¿Sabes lo que dijo? Que si podía tener sexo con ambas. Me envió un mensaje como si nosotras dos no habláramos. Mi hermana y yo hablamos de todo, ¿él creyó que no lo hablaríamos?”, dijo Key en Gran Hermano Brasil, reality sensación que pronto llegará a Chile.

Alves señaló que desestimó la propuesta, aunque entregó una particular reflexión. “Si Neymar sólo hubiera hablado conmigo, ya habría ido a París a conocerlo. Se equivocó con nosotras”, dijo la joven de 23 años.

“OnlyFans es mi mayor ingreso”

En julio del 2022, Key contó en una entrevista los motivos para abrir su perfil en un sitio para adultos, señalando que “me guste o no, OnlyFans es mi mayor ingreso”.

“Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol y más en OnlyFans, porque el precio mensual es de 16 euros (equivalentes a casi $16 mil) es fijo”, agregó a Globo Esporte.

A los pocos días de revelar esto, Alves fue contactada para entrar a Gran Hermano, donde se mantiene hasta este momento.